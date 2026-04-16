بارسلونا: 40کشتیوں پر مشتمل امدادی قافلہ غزہ روانہ
لبنان میں حزب اللہ کے 200 اہداف پر حملے ،3 پیرامیڈکس شہید جنوبی لبنان کو حزب اللہ کیلئے’’قتل زون‘‘بنایا جائیگا:اسرائیلی فوج
غزہ سٹی،بارسلونا،بیروت (اے ایف پی) بارسلونا سے 40 کشتیوں پر مشتمل قافلہ بدھ کو غزہ کیلئے روانہ ہو گیا تاکہ اسرائیلی ناکہ بندی کو توڑ کر امداد پہنچائی جا سکے ۔ گلوبل صمود فلوٹیلا کے تحت یہ مشن ابتدائی طور پر اتوار کو شروع ہونا تھا لیکن خراب موسم کی وجہ سے موخر کیا گیا۔ بحری قافلے میں سول بوٹس شامل ہیں،20 کشتیوں نے پہلے ہی فرانس کے شہر مارسیلی سے روانگی کی ہے ۔ ارکان کا کہنا ہے کہ قافلہ جنوبی اٹلی میں ایک ہفتے کیلئے ٹھہرے گا، یہ اقدام عالمی سطح پر فلسطین کی حمایت کرنے والے رضاکاروں کو متحد کرے گا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں تین پیرامیڈکس شہید اور چھ زخمی ہو گئے ، اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں حزب اللہ کے 200 اہداف پر حملے کیے ۔اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان کو حزب اللہ کیلئے "قتل زون"بنایا جائے گا،دوسری جانب حزب اللہ نے کہا ہے کہ بدھ کو اسرائیل پر 40میزائل داغے ہیں۔اسرائیلی فوج کا زمینی حملہ بھی پسپا کر دیا۔