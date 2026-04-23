ایران نے میری درخواست پر 8 خواتین کی سزائے موت پر عمل روک دیا: ٹرمپ کا دعویٰ
واشنگٹن(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت نے ان کی درخواست پر 8 خواتین کی سزائے موت پر عمل روک دیا ہے ۔۔۔
اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں ٹرمپ نے لکھا کہ انہیں ابھی بتایا گیا ہے کہ جن 8 خواتین کو آج رات سزائے موت دی جانی تھی انہیں اب سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ٹرمپ نے کہا کہ ان میں 4 خواتین کو فوری رہا کیا جائے گا جبکہ 4 کو ایک ماہ کی قید کے بعد رہا کردیا جائے گا۔امریکی صدر نے مزید کہا کہ وہ اس امر کو سراہتے ہیں کہ ایرانی قیادت نے بطور امریکی صدر ان کی اس درخواست کا احترام کیا اور ان خواتین کی سزائے موت کو ختم کردیا۔خیال رہے کہ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر 8 خواتین کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔جبکہ ایرانی عدلیہ کی جانب سے 8 خواتین کو پھانسی کی سزا دئیے جانے کی تردید کی گئی تھی۔