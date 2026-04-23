ایران نے میری درخواست پر 8 خواتین کی سزائے موت پر عمل روک دیا: ٹرمپ کا دعویٰ

واشنگٹن(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت نے ان کی درخواست پر 8 خواتین کی سزائے موت پر عمل روک دیا ہے ۔۔۔

اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں ٹرمپ نے لکھا کہ انہیں ابھی بتایا گیا ہے کہ جن 8 خواتین کو آج رات سزائے موت دی جانی تھی انہیں اب سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ٹرمپ نے کہا کہ ان میں 4 خواتین کو فوری رہا کیا جائے گا جبکہ 4 کو ایک ماہ کی قید کے بعد رہا کردیا جائے گا۔امریکی صدر نے مزید کہا کہ وہ اس امر کو سراہتے ہیں کہ ایرانی قیادت نے بطور امریکی صدر ان کی اس درخواست کا احترام کیا اور ان خواتین کی سزائے موت کو ختم کردیا۔خیال رہے کہ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر 8 خواتین کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔جبکہ ایرانی عدلیہ کی جانب سے 8 خواتین کو پھانسی کی سزا دئیے جانے کی تردید کی گئی تھی۔

 

 

 

مذاکرات کل ممکن : ٹرمپ، ایران نے پہلی بار 2 غیر ملکی بحری جہاز قبضے میں لے لیے

پولیس کو من چاہا بجٹ دیا، اسلحہ اور گاڑیاں دیں، پنجاب میں جرائم کا اچانک بڑھنا شرمناک : مریم نواز

بجٹ تیاریاں شروع : تجارت کے عالمی فروغ کیلئے ڈیوٹیز میں کمی کا فیصلہ، 2662 غیر ٹیرف رکاوٹیں ختم کی جائینگی

وزیراعظم کا الیکٹرک وہیکلز پالیسی پر عملدرآمد تیز کرنے کا حکم

پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا : بھارتی مہم جوئی کا آئندہ فیصلہ کن جواب دینگے : عطا تارڑ

پنجاب اسمبلی : ٹریفک چالان اور سٹیمپ ڈیوٹی میں کمی کے ترمیمی بل منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کاروکاری ’’ناقابلِ قبول‘‘ ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لیکن اب ہمیں ہنسی نہیں‘ رونا آتا ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذاکرات میں تعطل کیوں پیدا ہوا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قربانت شوم آغا!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اصل خطرہ!
مفتی منیب الرحمٰن
