ایران:اسرائیل کیلئے جاسوسی کے الزام میں ایک اور شخص کو پھانسی
تہران(اے ایف پی)ایران نے اسرائیل کیلئے جاسوسی کے الزام میں ایک اور شخص کو پھانسی دیدی ،عدلیہ کے مطابق مجرم مہدی فریداسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کیلئے جاسوسی کا مرتکب پایا گیا ۔۔۔
۔فرید ایرانی جوہری توانائی تنظیم میں کام کر رہا تھا ابتدائی طور پر اسے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی ، جولائی 2025 میں نئی سماعت کے بعد موت کی سزا سنائی گئی۔امریکا سے تنازع کے بعد سے ایران اب تک ایک درجن سے زائد افراد کو پھانسی دے چکا ۔ بعض افراد پر اسرائیل کیلئے جاسوسی، کچھ پر جلا وطن اپوزیشن گروپ مجاہدینِ خلق تنظیم سے وابستگی جبکہ دیگر پر جنوری کے ہنگاموں میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے گئے تھے ۔