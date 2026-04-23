میرا کا دوران فلم ڈپریشن کا شکار ہونے کا انکشاف

میرا کا دوران فلم ڈپریشن کا شکار ہونے کا انکشاف

لاہور(این این آئی) اداکارہ میرا نے اپنی نئی فلم سائیکو کی شوٹنگ کے دوران ڈپریشن کا شکار ہونے کا انکشاف کیا ہے ۔

اداکارہ نے حالیہ انٹرویو میں علاج کیلئے امریکہ کے نفسیاتی ہسپتال میں داخل ہونے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہے ، حقیقت یہ ہے کہ فلم سائیکو میں اپنے کردار کی شدید نوعیت کی وجہ سے میری ذہنی صحت متاثر ہوئی تھی۔اداکارہ نے بتایا کہ فلم کی شوٹنگ کے پہلے مرحلے کے دوران میرے کردار نے میری ذہنی صحت پر اثر ڈالا جس کی وجہ سے مجھے ڈپریشن ہوا۔انہوں نے کہا کہ کردار سے باہر آنے اور اپنا ذہنی توازن بحال کرنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں واقعی کسی کردار میں اتنی گہرائی سے ڈوب رہی تھی۔ 

 

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :پھر مندی،انڈیکس 1576 پوائنٹس گرگیا

ڈالر3پیسے ،تولہ سونا ایک ہزار 200روپے مزیدسستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 24 ارب روپے کے سودے

فری لانسرز کا عالمی مارکیٹ میں بڑھتا کردار ،زرمبادلہ میں نمایاں اضافہ

ستارہ پٹرولیم کاآئی پی او کے ذریعے 4.8ارب جمع کرنے کا اعلان

سونا سینٹر کی تقریب، خوش نصیب کسان نے ٹریکٹر جیت لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کاروکاری ’’ناقابلِ قبول‘‘ ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لیکن اب ہمیں ہنسی نہیں‘ رونا آتا ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذاکرات میں تعطل کیوں پیدا ہوا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قربانت شوم آغا!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اصل خطرہ!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak