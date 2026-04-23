صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا :ٹیکساس کے سکولز میں بائبل کے 10 احکام لازمی قرار

  • دنیا میرے آگے
ہیوسٹن(اے ایف پی) امریکی اپیل عدالت نے منگل کو فیصلہ دیا کہ ٹیکساس کے سکولز میں بائبل کے دس احکام لازمی طور پر ہر کلاس روم میں دکھائے جائیں۔۔

، جسے مسیحی قدامت پسندوں کی جیت قرار دیا جا رہا ہے ۔ اس قانون کو مختلف مذاہب کے خاندانوں اور اے سی ایل یو نے عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ یہ اقدام طلبا یا والدین کے ضمیر پر بوجھ نہیں ڈالتا اور آئین کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اے سی ایل یو سپریم کورٹ سے اس قانون کو کالعدم کرانے کی درخواست کرے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

Dunya Bethak