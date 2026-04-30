امریکا کا یوم آزادی پر خصوصی پاسپورٹس متعارف ٹرمپ کی تصویر شامل
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی محکمہ خارجہ نے ملک کی آزادی کی 250 ویں سالگرہ کے موقع پر محدود تعداد میں خصوصی پاسپورٹس جاری کرنے کا اعلان کیا ہے جن کے اندرونی سرورق پر صدر ٹرمپ کی تصویر نمایاں طور پر شامل ہوگی۔۔۔
رپورٹ کے مطابق ان پاسپورٹس کے نمونوں میں ٹرمپ کی تصویر کے گرد اعلانِ آزادی کا متن، امریکی پرچم اور صدر کے دستخط سنہری رنگ میں دکھائے گئے ہیں جبکہ ایک اور صفحے پر بانیانِ امریکا کی تاریخی پینٹنگ بھی شامل ہے جس میں اعلانِ آزادی پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔امریکی میڈیا کے مطابق یہ پاسپورٹس رواں موسمِ گرما میں جاری کیے جائیں گے اور یہ ٹرمپ انتظامیہ کی ’’امریکا250‘‘ تقریبات کا حصہ ہیں جن میں اگست میں نیشنل مال پر فارمولہ ون ریس اور جون میں وائٹ ہاؤس کے ساؤتھ لان میں یو ایف سی مقابلہ بھی شامل ہے ۔