برطانیہ :صدیوں پرانی روایت،اشرافیہ خاندانوں کے موروثی ارکان کی92 نشستیں ختم

  • دنیا میرے آگے
لندن (اے ایف پی)برطانیہ کی پارلیمنٹ نے موروثی ارکان کی 92 نشستیں ختم کر دیں جو اشرافیہ کے خاندانوں کیلئے مخصوص تھیں۔بدھ کو موروثی ارکان آخری بار ہاؤس آف لارڈز میں نشستوں پر بیٹھے ۔۔۔

یہ ارکان ڈیوک، وِسکاؤنٹ اور ارل جیسے القابات رکھتے تھے ، لارڈز میں انکی موجودگی پندرہویں صدی سے جاری تھی ۔قانون سازوں نے انکے ایوان سے جانے کی منظوری گزشتہ ماہ دی تھی جو بدھ کو نافذ ہوئی،لارڈز میں تقریباً 800 ارکان شامل ہیں جن میں زیادہ تر عمر بھر کیلئے مقرر کیے جاتے ہیں۔ان میں سابق رکنِ پارلیمنٹ شامل ہیں جو عام طور پر رخصت ہونے والے وزرائے اعظم کی سفارش پر مقرر ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اہم عوامی یا نجی شعبے میں خدمات انجام دینے کے بعد نامزد ہوتے ہیں۔ چرچ آف انگلینڈ کے سینئر مذہبی رہنما، بشمول کینٹربری کے آرچ بشپ بھی ایوان میں بیٹھتے ہیں۔سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے 1990 کی دہائی کے آخر میں 600 موروثی ارکان کو ہٹا دیا تھا لیکن 92 ارکان عارضی سمجھوتے کے تحت برقرار رکھے گئے تھے ۔ارکانِ پارلیمنٹ اور لارڈز 13 مئی کو پارلیمنٹ واپس آئیں گے جب کنگ کا خطاب ہوگا اور حکومت آئندہ سال کیلئے قانونی منصوبے پیش کرے گی۔

 

