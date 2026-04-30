صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوقیہ بریڈرز نے مرغی کے انڈے کے برابر تربوز اُگا لیا

  عجائب دنیا
نیو یارک(نیٹ نیوز)امریکا کی ایک ماں بیٹی نے تربوز کی نئی قسم تیار کی ہے جو مرغی کے انڈے کے سائز کی ہے ۔

 یہ تجربہ 2021 میں شروع ہوا اور کئی نسلوں کے بعد انہوں نے تربوز کا وزن کئی کلوگرام سے گھٹا کر صرف 80 سے 200 گرام تک کر دیا۔بریڈر ڈیلی نی ریپٹس کے مطابق یہ ننھے تربوز ذائقے میں میٹھے ہیں، ان کا گودا سرخ یا نارنجی ہے اور سختی بھی برقرار ہے تاکہ انہیں آسانی سے سنبھالا جا سکے ۔ان کے مطابق اس کا مقصد یہ تھا کہ تربوز کو گرین ہاؤس اور ورٹیکل فارمنگ کے لیے موزوں بنایا جائے ، جہاں زیادہ پیداوار فی مربع میٹر اہم ہوتی ہے ۔یہ چھوٹے تربوز سنگل پورشن مارکیٹ کے لیے بھی موزوں ہیں اور خوراک کے ضیاع کو کم کر سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے بیج بھی عام تربوز کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

Dunya Bethak