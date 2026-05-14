خطے اور پوری دنیا کیلئے پاکستان کا کردار بہت اہم : قطر
دوحہ (اے پی پی)قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ خطے اور پوری دنیا کیلئے پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔۔
، دوحہ خطے میں استحکام کی بحالی کے لیے خلیجی ممالک میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی جاری رکھے ہوئے ہے ۔انھوں نے دوحہ میں اپنے ترک ہم منصب ہاقان فیدان کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ قطر اور ترکیہ پاکستانی ثالثی کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ خطہ نازک حالات سے گزر رہا ہے جن میں برادر اور دوست ممالک کے ساتھ مشاورت کی ضرورت ہے ۔ ترک وزیر خارجہ نے امید کا اظہار کیا کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا اور سمندری جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنایا جائے گا۔