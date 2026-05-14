سنگاپور:گرا ہوا آم اٹھانے پر 10لاکھ سے زائد جرمانہ
سنگاپور(نیٹ نیوز)جنوبی ایشیائی ملک سنگاپور میں زمین پر گرے ہوئے آم اٹھانے پر بھی بھاری بھرکم جرمانے ہوں گے ۔
سنگاپور میں مقیم بھارتی نژاد ڈیجیٹل کریٹرپریانکا سنہا نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے ۔ویڈیو میں خاتون نے سڑک کنارے لگے ایک آم کے درخت کو دکھایا جو پھل سے بھرا ہوا ہے جبکہ کچھ آم زمین پر گرے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل کریٹر نے اپنی ویڈیو میں واضح طور پر بتایا کہ سڑک کنارے لگے درخت سے نا تو آم توڑ کر کھائے جاسکتے ہیں اور نہ ہی زمین پر پڑے آم کو اٹھایا جاسکتا ہے ، اگرکسی نے اٹھانے کی کوشش کی تو اسے 5 ہزار سنگاپورین ڈالر یعنی پاکستانی 10 لاکھ 94 ہزار سے زائد کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔خاتون کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ سنگاپور قانون کے مطابق سڑک یا کسی بھی پبلک مقامات پر لگے پھل دار درخت سے پھل توڑنا یا زمین پر گرے پھل کا اٹھانا جرم ہے ۔