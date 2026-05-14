خلیجی خطے کے قریب دو بحری جہاز تعینات کریں گے :اٹلی کا اعلان
روم(دنیا مانیٹرنگ)اٹلی کا کہنا ہے کہ وہ خطے میں مستقل جنگ بندی کے نتیجے میں بین الاقوامی مشن کا حصہ بن کر دو اطالوی مائن سوئپر بحری جہاز خلیجی خطے کے قریب تعینات کر سکتا ہے ۔۔
فرانسیسی و برطانوی میڈیا کے مطابق وزیرِ دفاع گائیڈو کروزیٹو نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ آبنائے ہرمز میں کسی بھی ممکنہ مشن پر جانے سے پہلے اراکینِ پارلیمنٹ کی مظوری لی جائے گی۔تاہم اٹلی کے وزیرِ دفاع نے واضح کیا کہ ان بحری جہازوں کی تعیناتی سے قبل شرط یہ ہے کہ خطے میں موجودہ شکل کی جنگ بندی نہ ہو بلکہ ‘حقیقی اور مستند جنگ بندی ہو، ان کا مزید کہنا تھا کہ خلیجی خطے تک بحری جہازوں کو پہنچنے میں ہفتے لگ سکتے ہیں۔