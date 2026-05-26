صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم عرفہ پر1993کے بعد پہلی بار نایاب فلکیاتی مشاہدہ ہوگا

  • دنیا میرے آگے
یوم عرفہ پر1993کے بعد پہلی بار نایاب فلکیاتی مشاہدہ ہوگا

مکہ مکرمہ(این این آئی)اس سال یوم عرفہ پر نایاب فلکیاتی مظہر بھی دیکھنے کو ملے گا جب سورج براہِ راست خانہ کعبہ کے عین اوپر آ جائے گا، یہ منظر تقریبا ًہر 33سال بعد پیش آرہا ہے ۔۔۔

ماہرین فلکیات کے مطابق یہ واقعہ کل 9 ذوالحجہ یومِ عرفہ کو دوپہر کوپیش آئے گا اس لمحے سورج بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا جس سے مکہ میں سایہ مکمل ختم ہو جائیگا۔غیرملکی خبررساں ادارے کے مطابق عام طور پر کعبہ کے اوپر سورج کا یہ زاویہ سال میں دو بار بنتا ہے جسکی وجہ مکہ کا جغرافیائی محلِ وقوع ہے جو تقریباً 21.4 ڈگری شمالی عرض بلد پر ہے ۔ اس دوران سورج خطِ استوا اور مدارِ سرطان کے درمیان حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے تاہم اس سال اس مظہر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ یومِ عرفہ کے موقع پرہو رہا ہے جو نایاب اتفاق ہے ۔ اس سے قبل ایسا 1993 میں ہوا تھا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

لیتھیم اخذ کرنے کے لیے کم آلودہ نئی ٹیکنالوجی تیار

سائنسدانوں نے انٹار کٹیکا کے ایک راز کو دریافت کرلیا

شہری کے پیٹ سے 1.3کلو وزنی پتھری نکال لی گئی

ننھا نیلا آکٹوپس سمندر میں رہنے والی نئی نسل قرار

خاتون پیراگلائیڈر اور طیارے کی فضا میں خوفناک ٹکر

ماہرین کا لاؤس میں دریافت کیا گیا ’’ڈیتھ جار ‘‘کیا ہے ؟

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak