کانگو :ایبولا سے ہلاک مذہبی رہنما کی لاش کیلئے ہسپتال پر حملہ

  • دنیا میرے آگے
مونگبالو اورروامپارا میں ایبولا مریضوں کیلئے قائم آئسولیشن خیمے نذر آتش صورتحال کشیدہ ،فوج کی ہوائی فائرنگ،مشتعل افراد کا طبی عملے پر پتھراؤ

مونگبالو(اے ایف پی)کانگو کے صوبے ایتوری کے شہر مونگبالو میں ایبولا وائرس سے ہلاک ہونے والے مذہبی رہنما کی لاش لینے کیلئے مشتعل افراد نے ہسپتال پر حملہ کر دیا۔ صورتحال قابو میں لانے کیلئے فوج نے ہوائی فائرنگ کی۔ صوبہ ایتوری میں ایبولا وائرس کے باعث صورتحال مزید کشیدہ ہوگئی۔ مونگبالو اور روامپارا کے ہسپتالوں میں ایبولا مریضوں کیلئے قائم آئسولیشن خیموں کو نذر آتش کر دیا گیا ،مشتعل افراد نے طبی عملے پر پتھراؤ بھی کیا۔ مقامی حکام کے مطابق متاثرہ خاندانوں کو تدفین کیلئے لاشیں نہ دینے پر عوام میں غصہ پایا جا رہا ہے ۔ عالمی ادارہ صحت کی ٹیمیں علاقے میں موجود ہیں اور طبی سامان بھی بھجوایا گیا ہے ، تاہم بدامنی، کمزور حکومتی نظام اور عوامی بے اعتمادی کے باعث ایبولا پر قابو پانے کی کوششیں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔

 

 

