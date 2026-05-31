سلامتی کونسل نے جنوبی سوڈان پر پابندیاں 1سال بڑھا دیں

قرارداد کے حق میں 9 ووٹ ،پاکستان نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا

اقوام متحدہ(اے پی پی) سلامتی کونسل نے جنوبی سوڈان پر عائد اسلحہ، سفری اور مالی پابندیوں میں مزید ایک سال کی توسیع کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 9 ووٹ پڑے جبکہ پاکستان، چین، روس، کانگو، لائبیریا اور صومالیہ سمیت 6 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد کے تحت ماہرین کے پینل کی مدت بھی جولائی 2027 تک بڑھا دی گئی ہے ۔ ووٹنگ کے بعد پاکستان کے نائب مستقل نمائندے سفیر عثمان جدون نے کہا کہ پابندیوں کا استعمال احتیاط سے ہونا چاہیے اور انہیں مستقل یا صرف تعزیری اقدام نہیں بننا چاہیے ۔ انہوں نے سیاسی حل اور استحکام کی کوششوں کی حمایت پر زور دیا۔افریقی یونین نے بھی جنوبی سوڈان پر پابندیوں کے تسلسل پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔

 

