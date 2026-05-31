حمل کی مسلسل نگرانی کرنے والا الٹراساؤنڈ پیچ متعارف
آکسفورڈ(نیٹ نیوز)آکسفورڈ یونیورسٹی کے محققین اور ساتھیوں نے ایک پہننے کے قابل الٹراساؤنڈ پیچ تیار کیا ہے جو حمل کے دوران جنین کی صحت کی مسلسل نگرانی کرنے کے قابل ہے ۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آلہ زیادہ خطرہ والے حمل میں پیچیدگیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک ممکنہ نیا طریقہ پیش کرتا ہے ۔نیچر بائیوٹیکنالوجی میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں یوپیچ متعارف کرایا گیا ہے ۔ ایک نرم، پہننے کے قابل الٹراساؤنڈ ڈیوائس جو حمل کے دوران جنین کی اناٹومی اور خون کے بہاؤ کی حقیقی وقت کی مسلسل نگرانی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ۔یہ تحقیق آکسفورڈ کے نفیلڈ ڈیپارٹمنٹ آف ویمنز اینڈ ری پروڈکٹیو ہیلتھ میں پروفیسر انتونیا جارجیوا نے پروفیسر شینگ سو اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سان ڈیاگو اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ساتھیوں کے تعاون سے کی۔