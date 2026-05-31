گالف کی گیندوں سے بنا دنیا کا سب سے بڑا اہرام

گالف کی گیندوں سے بنا دنیا کا سب سے بڑا اہرام

نیویارک(نیٹ نیوز)امریکا میں گالف کے تین مداحوں نے گالف کی گیندوں سے بنا دنیا کا سب سے بڑا اہرام تیار کر لیا۔

امریکی ریاست ٹیکساس میں مائیکل فر، ڈیبی رینلڈز اور ٹیری جینک کی رہنمائی میں رضاکاروں کی ایک ٹیم نے 19 ہزار 19 گیندوں کو ترتیب دے کر اہرام بنایا۔اس سے قبل پینسلوینیا سے تعلق رکھنے والے زیکری کریوڈا نے 2022 میں 17 ہزار 575 گیندیں استعمال کرتے ہوئے یہ ریکارڈ بنایا تھا۔موجودہ ریکارڈ کی کوشش ستمبر 2025 میں کی گئی۔ تاہم، تصدیق کے بعد ریکارڈ چند روز قبل نام کیا گیا۔دنیاکے سب سے بڑے اہرام کوآن لائن دیکھنے کیلئے سوشل میڈیاپر خوب گہماگہمی رہی اورسب سے زیادہ دلچسپی خواتین اوربچوں نے دکھائی اورہرکوئی اسے بارباردیکھنے کی کوشش کرتارہا۔

 

