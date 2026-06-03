جنوبی افریقا :غیر قانونی تارکین کیخلاف مظاہرے جھڑپیں، 5موزمبیقی ہلاک
ماپوتو(اے ایف پی)جنوبی افریقا میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران جھڑپوں اور پرتشدد واقعات میں پانچ موزمبیقی شہری ہلاک ہو گئے ۔
موزمبیق کی حکومت کے مطابق 800 موزمبیقن شہری متاثر ہوئے ۔ حکومتی بیان میں کہا گیا ہے کہ مجموعی طور پر سات شہری ہلاک ہوئے جن میں پانچ براہ راست غیر ملکی مخالف حملوں کا نشانہ بنے جبکہ دو افراد واپسی کے دوران ٹریفک حادثے میں جان سے گئے ۔واضح رہے جنوبی افریقا میں غیر قانونی امیگریشن کے خلاف احتجاجی مظاہرے حالیہ ہفتوں میں شدت اختیار کر گئے ہیں۔