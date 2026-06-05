صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کا بڑھتی کشیدگی کے باوجود ایران پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ:امریکی اخبار

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ کا بڑھتی کشیدگی کے باوجود ایران پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ:امریکی اخبار

واشنگٹن (دنیا نیوز)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قریبی مشیروں کو بتایا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ، جب تک تہران براہِ راست امریکی فوجیوں کو ہلاک نہ کرے ۔

امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹرمپ کا یہ مؤقف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ تنازع کو ایک وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل کرنے سے گریز کرنا چاہتے ہیں، امریکی صدر محدود نوعیت کے واقعات اور کشیدگی کو برداشت کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں تاکہ مشرقِ وسطیٰ میں بڑے پیمانے پر تصادم سے بچا جا سکے ۔یہ پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھ رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سب سے بڑے بچھوؤں کی 41کروڑ برس قدیم باقیات

طوطے کی غنڈہ گردی، گاڑیوں کا لاکھوں کا نقصان کردیا

ہزاروں برس قدیم ممی سے ملنے والے خمیر سے روٹی تیار

مفت کھانے کیلئے ہوٹل کی ڈش میں بال ڈالنے والی خاتون

امریکا:دنیا کا سب سے بڑا بلینکٹ فورٹ بنانے کا ریکارڈ

بیوی کے طلاق مانگنے پر گھر توڑنے والا شوہر پکڑا گیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak