امریکا کا خلیج عمان میں آئل ٹینکر پر حملہ،3بھارتی ملاح لاپتا
28افراد کے عملے میں 24بھارتی، 21 کو بچالیا:بھارتی وزارت خارجہ نئی دہلی میں امریکی مشن کے نائب سربراہ کو طلب کر کے سخت احتجاج
واشنگٹن،نئی دہلی(نیوز ایجنسیاں،مانیٹرنگ ڈیسک) امریکی فوج نے بتایا کہ ایک امریکی جنگی طیارے نے خلیج عمان میں ایک ٹینکر کو نشانہ بنایا اور اسے ناکارہ بنا دیا، سینٹکام کے بیان کے مطابق ٹینکر امریکی پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران سے تیل منتقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا،اس جہاز کی شناخت پلاؤ کے پرچم بردار ٹینکر "ایم/ٹی سیٹی بیلو" کے طور پر کی گئی ہے ۔جہاز جزوی طور پر مال سے لدا ہوا تھا اور یکم جون کو آخری بار عمان کے ساحل کے قریب دیکھا گیا تھا،جہاز کے 28 افراد کے عملے میں 24 بھارتی شہری تھے ،آئل ٹینکر کے انجن روم میں آگ لگنے سے ایک شخص ہلاک، 3 لاپتا ہوئے ہیں، بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر پر حملے کے بعد لاپتا ہونے والے 3 بھارتی ملاحوں کی تلاش تاحال جاری ہے ، جبکہ 21 دیگر بھارتی ملاحوں کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے ۔بھارت نے آئل ٹینکر پر حملے کے واقعے پر نئی دہلی میں امریکی مشن کے نائب سربراہ کو طلب کر کے اپنا سخت احتجاج ریکارڈ کرایا ہے ۔