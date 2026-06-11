سمندر کے راستے سپین جانے کی کوشش ،5ماہ میں ایک ہزار317تارکین وطن ہلاک
ڈاکار(رائٹرز)ایک انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق 2026 کے پہلے پانچ مہینوں میں ایک ہزار317 تارکینِ وطن سپین کے ساحل تک پہنچنے کی کوشش کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ افراد افریقہ سے بحرِ اوقیانوس اور۔۔
مغربی بحیرہ روم کے خطرناک راستوں سے یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے ۔واکنگ بارڈرزنامی تنظیم کی رپورٹ کے مطابق جنوری سے مئی کے دوران ایک ہزار 317 افراد ہلاک ہوئے جن میں 142 خواتین اور 129 بچے شامل ہیں۔ 27 ایسی کشتیاں ہیں جو مکمل طور پر لاپتہ ہو گئیں اور ان میں سوار تمام افراد کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے ۔رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2025 میں بھی3ہزار90افراد سپین پہنچنے کی کوشش میں ہلاک یا لاپتہ ہوئے تھے ۔