صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور اورساہیوال میں پولیس مقابلے 3ملزم زخمی حالت میں گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور اورساہیوال میں پولیس مقابلے 3ملزم زخمی حالت میں گرفتار

لاہور،ساہیوال (کرائم رپورٹر،خبرنگار) لاہور اورساہیوال میں مبینہ پولیس مقابلوں میں 3ملزموں کو زخمی حالت میں گرفتارکرلیاگیا،بتایاگیاہے کہ تھانہ ڈیفنس سی کے پولیس اہلکار فیز 7 آمنہ چوک موجود تھے اور 2موٹر سائیکل سواروں کو ر کنے کا اشارہ کیاتو انہوں نے فائرنگ کر دی اور بھاگنے کی کوشش کی ،

فائرنگ رکنے پر ایک  ڈاکواسامہ اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جو ڈکیتی و چوری کے 50 سے زائد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے ۔ادھر ساہیوال میں تھانہ غلہ منڈی پولیس نے ویو ہوٹل کے قریب مشکوک موٹرسائیکل سوار وں کو رکنے کا اشارہ کیا توملزم رکنے کے بجائے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے لگے ۔ پولیس نے تعاقب کیا جس کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔پولیس کے مطابق مقابلے کے بعد دو زخمی ملزم گرفتار کر لیے گئے جن کی شناخت منشیات فروش عبدالقیوم عرف چھوٹو اور شرجیل مسیح کے نام سے ہوئی ہے ۔  

 

 

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایران کے مذاکرات کا ر ہمیں بیوقوف بنا رہے:ٹرمپ:رات گئے کئی ایرانی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں

اسرائیل کے پھر جنوبی لبنان میں فضائی حملے ،13افرادشہید

کمزور جنگ بندی بھی مکمل جنگ کی واپسی سے بہتر:انتونیو گوتریس

ٹرمپ کی دھمکی کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں پھر نمایاں اضافہ

شام اور لبنا ن پر اسرائیلی حملے ترکیہ کیلئے خطرہ :اردوان

پاکستان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دینے پر کام کر رہے ہیں :بھارتی وزیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چھولے پٹھورے اور دیگر حساس مسائل
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
اردو کے سیرت لٹریچر میں اہم اضافہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بجٹ اور عوام
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
تیزاب گردی کا شکار خواتین
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
مٹھی سے پھسلتی ریت
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak