بھارت: پٹرول پمپس پر کسی صارف کو 200 لٹر سے زیادہ ڈیزل فروخت کرنے پر پابندی
نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک)بھارت کی وزارت پٹرولیم نے پٹرول پمپس کو ہدایت جاری کی ہے وہ کسی بھی صارف کو ایک دن میں 200 لیٹر سے زیادہ ہائی سپیڈ ڈیزل فروخت نہ کریں۔۔۔
نئے حکم نامے کے مطابق صنعتی، تجارتی اور ادارہ جاتی صارفین کو پٹرول پمپس سے پٹرول اور ڈیزل خریدنے سے روک دیا گیا ہے اور ہدایت دی گئی ہے وہ اپنی ضرورت کا ایندھن بلک یا بڑی مقدار میں پٹرولیم مصنوعات فروخت کے مراکز سے خریدیں۔بی بی سی نے انڈین خبر رساں ادارے پی ٹی آئی کا حوالہ دیتےہوئے بتایا ہے اس پابندی کا اطلاق اگلے 90 روز تک ہو گا۔ یہ اقدام بعض علاقوں میں ڈیزل کی طلب میں غیر معمولی اضافے کے بعد اٹھایا گیا ہے ۔