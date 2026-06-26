صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمازون کا بھارت میں 13 ارب ڈالر اضافی سرمایہ کاری کا اعلان

  • دنیا میرے آگے
ایمازون کا بھارت میں 13 ارب ڈالر اضافی سرمایہ کاری کا اعلان

نئی دہلی(اے ایف پی)عالمی ای کامرس کمپنی ایمازون نے بھارت میں مصنوعی ذہانت اور کلاؤڈ انفراسٹرکچر کے شعبے کو وسعت دینے کے لیے 2030 تک مزید 13 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے ۔

کمپنی کے مطابق یہ سرمایہ کاری ممبئی اور حیدرآباد میں ڈیٹا اور اے آئی انفراسٹرکچر کی ترقی پر مرکوز ہوگی۔ یہ اعلان ایمازون کے سی ای او اینڈی جیسی اور بھارتی وزیر اعظم مودی کی ملاقات کے بعد سامنے آیا۔ کمپنی نے کہا کہ 2010 سے 2030 تک بھارت میں اس کی مجموعی سرمایہ کاری 88 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔ ایمازون کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے 35لاکھ نئی ملازمتیں اور 15لاکھ چھوٹے کاروباروں کو فائدہ پہنچے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

جیٹ طیارے جتنا شور مچانے کی صلاحیت رکھنے والا شخص

نوجوانوں میں زیادہ تیزی سے کینسر کا خطرہ بڑھ رہا

روس: پٹرول کی قلت سے نمٹنے کیلئے گولیوں کا استعمال

پروفی یا عام کافی؟ ماہرین نے صحت کیلئے بہتر انتخاب بتا دیا

کیلے جیسی گاڑی کو پولیس نے روک لیا، سوشل میڈیا پر ہلچل

مریخ پر زندگی کا اشارہ؟ ناسا روور کی بڑی دریافت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا بلاول کو ویل لیفٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
قریبی خطہ اور ہمارے امکانات
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کا کردار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نصابِ کربلا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
اگلا مہورت
آصف عفان
امیر حمزہ
راہِ حسینؓ اور امن کا پیغام
امیر حمزہ
Dunya Bethak