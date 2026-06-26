ایمازون کا بھارت میں 13 ارب ڈالر اضافی سرمایہ کاری کا اعلان
نئی دہلی(اے ایف پی)عالمی ای کامرس کمپنی ایمازون نے بھارت میں مصنوعی ذہانت اور کلاؤڈ انفراسٹرکچر کے شعبے کو وسعت دینے کے لیے 2030 تک مزید 13 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے ۔
کمپنی کے مطابق یہ سرمایہ کاری ممبئی اور حیدرآباد میں ڈیٹا اور اے آئی انفراسٹرکچر کی ترقی پر مرکوز ہوگی۔ یہ اعلان ایمازون کے سی ای او اینڈی جیسی اور بھارتی وزیر اعظم مودی کی ملاقات کے بعد سامنے آیا۔ کمپنی نے کہا کہ 2010 سے 2030 تک بھارت میں اس کی مجموعی سرمایہ کاری 88 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔ ایمازون کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے 35لاکھ نئی ملازمتیں اور 15لاکھ چھوٹے کاروباروں کو فائدہ پہنچے گا۔