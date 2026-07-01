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برطانوی وزیر اعظم کا ملکی دفاع مضبوط بنانے کیلئے 300 ارب پاؤنڈ خرچ کرنیکا اعلان

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برطانوی وزیر اعظم کا ملکی دفاع مضبوط بنانے کیلئے 300 ارب پاؤنڈ خرچ کرنیکا اعلان

لندن(اے ایف پی)برطانیہ کے مستعفی ہونے والے وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے ملکی دفاع مضبوط بنانے اور مسلح افواج کی جدید خطوط پر تنظیم نو کے لیے آئندہ چار برس میں تقریباً 300 ارب پاؤنڈ خرچ کرنے کا اعلان کیا ہے ۔۔۔

دفاعی سرمایہ کاری منصوبے کے تحت 2030 تک دفاعی بجٹ میں مزید 15 ارب پاؤنڈ شامل کیے جائیں گے ، جبکہ ڈرونز اور خودکار دفاعی نظام پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اسٹارمر کے مطابق یہ سرمایہ کاری ملکی سلامتی کو مضبوط بنانے اور مسلح افواج کو جدید سازوسامان فراہم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے ۔ منصوبے کا اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومتی اختلافات اور سیاسی دباؤ کے باعث سٹارمر آئندہ ماہ وزارت عظمیٰ چھوڑنے والے ہیں۔

 

 

 

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