صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکاچاہتا تو خامنہ ای کے جنازے میں ایرانی قیادت کو ختم کر سکتا تھا ،مگر ایسا نہیں کرینگے :ٹرمپ

  • دنیا میرے آگے
امریکاچاہتا تو خامنہ ای کے جنازے میں ایرانی قیادت کو ختم کر سکتا تھا ،مگر ایسا نہیں کرینگے :ٹرمپ

واشنگٹن(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی ٹرمپ نے کہاہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی درخواست کی ہے ،نیتن یاہو سے ملاقات آئندہ ہفتے متوقع ہے ،نیتن یاہو جانتے ہیں باس کون ہے۔

صدرٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکا چاہتا توخامنہ ای کے جنازے میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتا تھا،امریکا ایک ہی حملے میں سب کو ختم کر سکتا تھا مگر ایسا نہیں کریں گے ،حملہ اس لیے نہیں کیا کہ پھرمذاکرات کیلئے کوئی نہ بچتا، جوہری مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنے کیلئے حملہ نہیں کیا۔امریکی صدر کا کہناتھا کہ ایران معاہدہ کرنے کیلئے بے تاب ہے ،ایران اور امریکا نے جوہری مذاکرات ایک ہفتے کیلئے مؤ خر کرنے پر اتفاق کیا، خامنہ ای کی تدفین کے بعد جوہری مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے ، وقفے کے دوران دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پاکستان، ترکیہ ہمیشہ ایک دوسرے کیساتھ ہونگے : شہباز شریف، طیب اردوان ملاقات، پاک ترک سٹریٹجک شراکت داری، تجارت بڑھانے پر اتفاق

28ویں ترمیم آنا فاناً نہیں، مشاورت سے آئیگی، پہلی بار ہائیکورٹ ججز کی تقرری کیلئے انٹرویو ہونگے : وزیر قانون

شہید سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی آج نماز جنازہ، غیر ملکیوں سمیت لاکھوں افراد تہران میں جمع

صحت سہولیات اندازوں کی بجائے مستند ڈیجیٹل ڈیٹا پر فراہم کرینگے : مریم نواز

پنجاب میں 1 کروڑ بچے سکولوں سے باہر، یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے : حافظ نعیم

عمران، بشری کو اگر قید تنہائی میں رکھا تو کیوں؟ کتنی دیر؟ کس قانون کے تحت ؟ اسلام آباد ہائیکورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
یہ کمزوری کا سبق پتا نہیں کہاں سے آیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گورا گورنر‘ ہندوستانی مجسٹریٹ
رؤف کلاسرا
کنور دلشاد
طاقتور آئینی منصب
کنور دلشاد
رشید صافی
مضبوط پاکستان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
العطش العطش
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان حکومت کا معاندانہ رویہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak