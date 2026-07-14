صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی جیل اہلکار نے فلسطینی رہنما مروان برغوثی کو ربڑ کی گولی مار کر زخمی کر دیا

  • دنیا میرے آگے
اسرائیلی جیل اہلکار نے فلسطینی رہنما مروان برغوثی کو ربڑ کی گولی مار کر زخمی کر دیا

رام اللہ(اے ایف پی)فلسطینی رہنما مروان برغوثی کے اہلِخانہ نے الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیلی جیل کے اہلکار نے گزشتہہفتے ربڑ کی گولی مار کر انہیں زخمی کر دیا، تاہم اسرائیلی جیل حکام نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے ۔۔۔

 67 سالہ مروان برغوثی 2002 سے اسرائیلی قید میں ہیں اور پانچ عمر قید کی سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ فدویٰ برغوثی کا کہنا ہے کہ گولی ٹانگ پر لگی جس سے وہ زخمی ہوئے ، جبکہ ان کے بیٹے کے مطابق انہیں فوری طبی امداد بھی فراہم نہیں کی گئی۔ برغوثی کے وکیل نے بھی جیل حکام کو خط لکھ کر واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے ۔عرب لیگ نے مروان برغوثی کے ساتھ مبینہ ناروا سلوک اور حملوں کی تحقیقات کیلئے بین الاقوامی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ برغوثی کو فلسطینی صدر محمود عباس کے ممکنہ جانشینوں میں شمار کیا جاتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

پٹھوں کے درد میں مفید چیری کی روزانہ کتنی مقدار ضروری

جاپان میں والدین اپنے ہی بچوں کو کیوں اغوا کر رہے ہیں

عطیہ جمع کرنے کیلئے 91سالہ شخص کی سکائی ڈائیونگ

مشین گن بے قابو، روسی فوجی اہلکار کو ہیلی کاپٹر بنا دیا

125ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ

انڈونیشیا میں روبوٹ کا اچانک آفس کے ملازمین پر حملہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak