صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاسمیٹک سرجری کے بغیر چہراہ اتنا لفٹڈ،علیزے شاہ نے راز بتادیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کاسمیٹک سرجری کے بغیر چہراہ اتنا لفٹڈ،علیزے شاہ نے راز بتادیا

کراچی (آئی این پی)اداکارہ علیزے شاہ کا لک کاسمیٹک سرجری یا بیوٹی پروسیجر جیسا کیسے دکھائی دیتا ہے ، اداکارہ نے نئی ویڈیو میں اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔

حال ہی میں انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر کاسمیٹک سرجری یا بیوٹی پروسیجر کروانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا میں صرف میک اپ کی مخصوص تکنیک استعمال کرتی ہوں جس سے چہرہ زیادہ ابھرا ہوا دکھائی دیتا ہے ، میں اپنی بھنوں کو ایک خاص انداز میں شیپ دیتی ہوں تاکہ وہ قدرتی طور پر لفٹڈ نظر آئیں، یہ سب صرف میک اپ کا کمال ہے ، کسی سرجری کا نہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

آبنائے ہرمز : بحری جہازوں پر 20 فیصد امریکی ٹیکس : ایرانی بندرگاہوں کی دوبارہ ناکہ بندی : ٹرمپ، تیل و گیس کی عالمی سپلائی خطرے میں : پاسداران انقلاب یمنی حوثیوں کا سعودی عرب پر میزائل حملہ

وفاقی آئینی عدالت نے مونال ریسٹورنٹ گرانے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیدیا

پرانی آٹو پالیسی مزید ایک سال جاری رہے گی، آئی ایم ایف کیساتھ اتفاق

ملکیت کا تصور اب مردوں تک محدود نہیں، ہرحکومتی پروگرام میں خواتین شامل : مریم نواز

شہباز شریف ، نواز شریف کی امیر قطر سے ملاقات

فوجیوں کی قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ : خواجہ آصف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak