ہسپانوی وزیراعظم کے بھائی 9 برس تک سرکاری عہدے کیلئے نااہل قرار
میڈرڈ(اے ایف پی)سپین کی ایک عدالت نے وزیراعظم پیڈرو سانچیز کے بھائی ڈیوڈ سانچیز کو اپنے لیے مخصوص سرکاری ملازمت حاصل کرنے۔۔
میں کردار ادا کرنے کا مجرم قرار دیتے ہوئے نو برس تک کسی بھی سرکاری عہدے کیلئے نااہل قرار دے دیا۔ عدالت نے انہیں انتظامی بدعنوانی کا مرتکب قرار دیا، تاہم اثرورسوخ استعمال کرنے کے الزام سے بری کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق میوزک کنزرویٹریز کے کوآرڈینیٹر کی اسامی عوامی ضرورت کے بجائے ذاتی مفاد کے لیے تخلیق کی گئی تھی۔ یہ مقدمہ وزیراعظم پیڈرو سانچیز کے
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