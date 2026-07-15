صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی عرب اور حوثی باغی جنگ کے دہانے پر

  • دنیا میرے آگے
سعودی عرب اور حوثی باغی جنگ کے دہانے پر

ریاض (اے ایف پی)سعودی عرب اور یمن کے ایران نواز حوثی باغی ایک بار پھر باقاعدہ جنگ کے دہانے پر پہنچتے دکھائی دے رہے ہیں۔۔۔۔

 حوثیوں نے پیر کی رات دیر گئے سعودی عرب کے جنوبی شہر ابہا کے ہوائی اڈے پر میزائل داغے ۔ یہ کارروائی یمنی حکومت کی جانب سے صنعا ایئرپورٹ پر ایران سے آنے والی اس پرواز کو روکنے کی کوشش کے بعد سامنے آئی، جس میں ایران کے مرحوم سپریم لیڈر کی آخری رسومات میں شرکت کے بعد واپس آنے والا حوثی وفد سوار تھا۔ حوثیوں نے اس کارروائی کا ذمہ دار سعودی عرب کو ٹھہرایا ۔خلیجی امور سے واقف ایک باخبر ذریعے کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اپنے شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کے بعد جوابی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہے ۔ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا: "سعودی سول انفراسٹرکچر ہمارے لیے ریڈ لائن ہے ۔"امریکی تھنک ٹینک سے وابستہ محمد الباشا کا کہنا ہے کہ اس کشیدگی کے باوجود دونوں فریقین اب بھی پسِ پردہ مذاکرات میں مصروف ہیں، تاہم وہ کسی بھی ممکنہ جنگ کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

نارنگ منڈی:2بسوں میں تصادم ،5افراد جاں بحق،25 زخمی:فیکٹری ایریا:کارخانے 2کمسن بھائی کچل دیئے

2 سب ڈویژنوں میں بجلی چوری پکڑی گئی

ملزم گرفتار، 50پتنگیں برآمد

بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے والا گرفتار

جھوٹی کال کرنے والا پکڑا گیا

غیر معیاری گیس سلنڈر لگا نے والا گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak