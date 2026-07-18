اینڈی برنہم برطانوی لیبر پارٹی کے نئے سربراہ منتخب
پیر کو کیئر سٹارمر کے استعفے کے بعد وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے نئی کابینہ میں لیبر پارٹی کے تمام دھڑوں کو نمائندگی دینگے :اینڈی برنہم
لندن(دنیا نیوز)برطانیہ میں حکمران لیبر پارٹی کے نئے سربراہ کا اعلان کر دیا گیا، رکنِ پارلیمنٹ اینڈی برنہم لیبر پارٹی کے نئے رہنما منتخب ہو گئے ۔برطانوی میڈیا کے مطابق اینڈی برنہم، سر کیئر سٹارمر کی جگہ برطانیہ کے نئے وزیراعظم ہوں گے اور آئندہ ہفتے وزارتِ عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے ۔ رپورٹس کے مطابق موجودہ وزیراعظم سر کیئر سٹارمر پیر کے روز بادشاہ چارلس کو اپنا استعفیٰ پیش کریں گے ۔لیبر پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے بعد اپنے خطاب میں اینڈی برنہم نے کہا کہ سر کیئر سٹارمر کی قیادت میں پارٹی نے بدترین شکست سے شاندار کامیابی تک کا سفر طے کیا، وہ لیبر پارٹی کو مزید بلندیوں تک لے جانے کے لیے تیار ہیں۔اینڈی برنہم نے کہا کہ نئی کابینہ کے ارکان کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، تاہم نئی کابینہ میں لیبر پارٹی کے تمام دھڑوں کو نمائندگی دی جائے گی۔انہوں نے واضح کیا کہ صرف مختلف رائے رکھنے کی بنیاد پر کسی بھی لیبر رکن کو معطل یا سزا نہیں دی جائے گی، اگر لیبر پارٹی اندرونی اختلافات میں الجھی رہی تو وہ دائیں بازو کی جماعتوں کو شکست نہیں دے سکے گی۔
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