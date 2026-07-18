صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرمنی کا پہلی بار فرانسیسی جوہری مشق میں حصہ لینے کا اعلان

  • دنیا میرے آگے
جرمنی کا پہلی بار فرانسیسی جوہری مشق میں حصہ لینے کا اعلان

برول، جرمنی (اے ایف پی)جرمن چانسلر فریڈرس میرز نے اعلان کیا ہے کہ جرمنی رواں سال کے اختتام سے قبل فرانس کی فوج کی ایک جوہری مشق میں حصہ لے گا۔

یہ اعلان جرمنی اور فرانس کی حکومتوں کے مشترکہ اجلاس کے بعد جرمنی کے شہر برول میں کیا گیا۔چانسلر فریڈرس میرز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہاجرمنی اور فرانس دفاعی تعاون کو مزید گہرا کر رہے ہیں اور ہم یورپی بازدار قوت کو مضبوط بنا رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پٹرول5.44،ڈیزل،31.05روپے لٹر مہنگا:روزانہ قیمتیں مقرر کی جائینگی : وفاقی حکومت

لڑائی خطرناک مرحلے میں داخل:پہلی بار پلوں،ریلوے سٹیشن،ہوائی اڈے پر امریکی حملے:کویت،قطر اور بحرین میں ایران کے جوابی وار

پاکستان،چین کی نجی کمپنیوں میں ویکسین،ادویات کی تیاری،ٹیکنالوجی تبادلے کے 9معاہدے

ضم اضلاع میں وفاقی ٹیکسز نامنظور ،فیصلہ واپس نہ ہوا تو سخت ردعمل دینگے:وزیراعلیٰ پختونخوا

اپنی چھت پراجیکٹ کی قسط میں کمی:پنجاب میں کوئی گھر اتنا کمزور نہ ہوگا کہ خاندان تباہ کر دے:مریم

ریاست آبنائے ہرمز کھلواسکتی ہے تو کشمیر بھی کھلوادے:بلاول

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak