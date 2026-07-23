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ہجرت اور معاشی بحران کیوبا کی آبادی میں مسلسل کمی

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ہجرت اور معاشی بحران کیوبا کی آبادی میں مسلسل کمی

ہوانا(اے ایف پی) کیوبا کی آبادی 2025 کے دوران کم ہو کر 94 لاکھ رہ گئی، جو ایک سال قبل 97 لاکھ تھی، جبکہ 2023 میں یہ تعداد ایک کروڑ سے زائد تھی۔۔۔

ماہرین کے مطابق شدید معاشی بحران اور بڑے پیمانے پر ہجرت آبادی میں مسلسل کمی کی اہم وجوہات ہیں۔ قومی ادارہ برائے شماریات کے مطابق 2025 کے اختتام تک تقریباً دو لاکھ 45 ہزار افراد کی ہجرت ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ پانچ برس میں کام کرنے کی عمر کی آبادی میں 12 لاکھ سے زیادہ کمی آئی ۔

 

 

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