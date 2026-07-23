صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آپ سوچیں، روبوٹ کام کردے گا،نئی ٹیکنالوجی متعارف

  • عجائب دنیا
آپ سوچیں، روبوٹ کام کردے گا،نئی ٹیکنالوجی متعارف

شنگھائی(نیٹ نیوز)چین کے شہر شنگھائی میں ہونے والی ورلڈ اے آئی کانفرنس 2026 کے دوران چینی کمپنی برین کو نے ایک نئی برین ٹو روبوٹ ٹیکنالوجی پیش کی۔

 جس کے بارے میں کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کی مدد سے انسان بغیر کسی جسمانی حرکت اور بغیر دماغ کی سرجری کے صرف اپنے خیالات کے ذریعے روبوٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے ۔اس نظام میں کسی چپ کو دماغ کے اندر نصب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صارف صرف ایک ہلکا پھلکا ہیڈ سیٹ پہنتا ہے ، جو دماغ کی برقی سرگرمی، یعنی ای ای جی، کو ریکارڈ کرتا ہے ۔ اس کے بعد مصنوعی ذہانت پر مبنی سافٹ ویئر ان دماغی سگنلز کا تجزیہ کرتا ہے ، صارف کی نیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر روبوٹ کو اسی کے مطابق حرکت کرنے کا حکم دیتا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پاکستان کی حوثیوں کو سخت وارننگ : ہمارے پرچم بردار جہازوں پر کوئی جارحانہ کارروائی ہوئی تو طاقت کا استعمال کرسکتے ہیں : دفتر خارجہ، ایک حملے کےجواب میں ایک ایرانی پل یا پاور پلانٹ تباہ : ٹرمپ

آئی ایم ایف اصلاحات کا موثر نفاذ، ادارہ جاتی استحکام، پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری : عالمی ادارہ

ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر فیلڈ میں رہیں، دریائوں،نہروں، نالوں کی مانیٹرنگ کریں : مریم نواز

یہ لوگ آئینی ترمیم، رائیونڈ کے شہری کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنانا چاہتے ہیں : بلاول بھٹو

پٹرول 6.39، ڈیزل 7.83 روپے لٹر مہنگا، پمپ مالکان کی ہڑتال موخر

مضبوط دفاع کیلئے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر ینگے : شہباز شریف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak