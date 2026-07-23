صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیونٹیوں سے سجے پکوان تیار کرنے پر ہوٹل مالک کو جیل

  • عجائب دنیا
چیونٹیوں سے سجے پکوان تیار کرنے پر ہوٹل مالک کو جیل

سیئول(نیٹ نیوز)جنوبی کوریا کے ایک مشہور ریسٹورنٹ کے مالک کو اس کی وجہ سے جیل کی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے ۔

اس ریسٹورنٹ کے پکوانوں کی اوپری سجاوٹ کے لیے چیونٹیوں کو استعمال کیا گیا تھا۔مگر جنوبی کوریا کے قوانین میں چیونٹیوں کو انسانوں کی غذا کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں اور اب اس وجہ سے ریسٹورنٹ کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے ۔مقدمے کے دوران استغاثہ کی جانب سے عدالت سے درخواست کی گئی کہ ریسٹورنٹ کے مالک کو ایک سال قید اور 13 ہزار 510 ڈالرز جرمانے کی سزا سنائی جائے ۔مقدمے میں ریسٹورنٹ اور اس کے مالک کے خلاف غذائی صفائی سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔وزارت خوراک و ڈرگ سیفٹی کی جانب سے اس معاملے کی تحقیقات پکوانوں میں چیونٹیوں کے استعمال کی رپورٹس سامنے آنے کے بعد شروع کی گئی۔    

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں:شہری لاکھوں کی نقدی ، قیمتی سامان سے محروم

مانگا منڈی:2فیکٹری کوسٹرز میں تصادم، 21افراد زخمی

سی سی ڈی شیخوپورہ کا کانسٹیبل ساغر ملزموں کی فائرنگ سے شہید

ایف آئی اے کے چھاپے ،2پاسپورٹ ا ٓفس ملازمین،10ایجنٹ گرفتار

دیور نے چھری کے وار کر کے بھابھی کو قتل کردیا

دو افراد کا اقدام خود کشی 1جاں بحق ،دوسرا ہسپتال منتقل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak