صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریاض میں دھماکوں کی آوازیں، 5میزائل مار گرائے :سعودی حکام

  • دنیا میرے آگے
ریاض میں دھماکوں کی آوازیں، 5میزائل مار گرائے :سعودی حکام

حوثیوں کا سعودی آئل ریفائنری اور وزارت دفاع پر میزائل حملوں کا دعویٰ ولی عہد کی زیر صدارت اجلاس، ایران مذاکرات کا جائزہ،یمن میں97جاں بحق

ریاض،صنعا (اے ایف پی)یمن کے حوثی گروپ نے سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل ریفائنری راس تنورہ اور دارالحکومت ریاض میں وزارت دفاع کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے ، حملوں کے دوران ریاض میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ حوثی فوجی ترجمان یحیی سریع کے مطابق ریاض میں وزارت دفاع پر بیلسٹک میزائل براہ راست لگا، جبکہ مشرقی صوبے میں راس تنورہ ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا گیا، جہاں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔دوسری جانب سعودی حکام نے بتایا کہ ریاض کی جانب داغے گئے دو بیلسٹک میزائل تباہ کردئیے گئے ، جبکہ مشرقی صوبے کی طرف آنے والے تین میزائل بھی مار گرائے گئے ۔ دارالحکومت کے شہریوں کو موبائل فون پر حفاظتی پیغامات بھیجے گئے اور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی۔بحری سلامتی کے ادارے وینگارڈ کے مطابق راس تنورہ کے علاقے میں آگ لگنے کی اطلاع ملی، تاہم نقصان اور تیل کی ترسیل پر ممکنہ اثرات واضح نہیں ہوسکے ۔ ریفائنری کی یومیہ پیداواری صلاحیت تقریباً 5 لاکھ 50 ہزار بیرل ہے ۔حوثیوں نے مزید دعویٰ کیا کہ انہوں نے جنوبی سعودی عرب میں نجران ایئرپورٹ اور خمیس مشیط شہر میں کنگ خالد ایئر بیس پر دو فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں کو میزائلوں جبکہ ابہا ایئرپورٹ کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔

میزائل حملوں اور طیاروں کو پہنچنے والے نقصان کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوسکی۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت منگل کو ریاض میں اجلاس ہوا، جس میں ایران کے ساتھ تہران میں ہونے والے مذاکرات کا جائزہ لیا گیا۔کابینہ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں شامل ممالک اور ایرانی اعلیٰ حکام کے درمیان بات چیت کے نکات پر غور کیا۔ اجلاس میں سعودی عرب نے خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے قیام کیلئے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ یمن کے جنوب مغربی علاقوں میں حوثی جنگجوؤں اور سرکاری فوج کے درمیان تازہ جھڑپوں میں تقریباً 97 افراد جاں بحق ہوگئے ۔ دونوں جانب کے فوجی ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 63 حوثی جنگجو اور حکومت کے حامی 34 اہلکار شامل ہیں۔ یمن کے حوثی رہنما محمد علی الحوثی نے سعودی عرب کے دفاع کیلئے فوجی مدد کی اجازت دینے کے مصری پارلیمان کے فیصلے کو یمن کے خلاف اعلانِ جنگ قرار دیا ہے ۔ حوثی سیاسی بیورو کے رکن نے ٹیلی گرام پر بیان میں کہا کہ ایک طرف خطے میں امن کی باتیں کی جا رہی ہیں، دوسری جانب مصر سعودی عرب کی حمایت کر رہا ہے ۔ حوثی رہنما نے سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے دفاعی معاہدے کو ایران کے خلاف جارحانہ اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت کسی اتحاد سے خوفزدہ نہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہران اجلاس کوئی چھوٹا واقعہ نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیروں کی مٹر گشت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
راولپنڈی کے قدیم چائے خانے… (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
اتحادِ اُمہ کی اہم پیش رفت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پہاڑوں کا خزانہ، عوام کا خالی دامن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak