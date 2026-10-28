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عدالت کا ٹرمپ کے گالف منصوبے کیلئے مزید درختوں کی کٹائی روکنے کا حکم

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عدالت کا ٹرمپ کے گالف منصوبے کیلئے مزید درختوں کی کٹائی روکنے کا حکم

واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی وفاقی عدالت نے صدر ٹرمپ کے گالف منصوبے کے تحت دارالحکومت واشنگٹن کے ایسٹ پوٹومیک گالف کورس میں مزید درختوں کی کٹائی روکنے کا حکم دے دیا۔۔۔

 جج اینا رئیس کے مطابق منصوبے کے لیے 500 سے زائد صحت مند درخت کاٹے جا چکے ۔ ٹرمپ نے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گالف کورس کی تزئین و آرائش مقررہ شیڈول کے مطابق 15 نومبر سے شروع ہوگی۔

 

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