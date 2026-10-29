برطانیہ نے 3جوہری آبدوزیں سمندر میں تعینات کردیں
لندن(مانیٹرنگ ڈیسک)برطانیہ نے گزشتہ 5 سالوں میں پہلی بار اپنی 4 میں سے 3 جوہری ڈیٹرنٹ آبدوزوں کو ایک ساتھ سمندر میں تعینات کر دیا۔
ایک آبدوز جوہری وار ہیڈز لے جانے والے بیلسٹک میزائلوں سے لیس ہے ۔رائل نیوی پر نظر رکھنے والے آزاد ادارے ’’نیوی لک آؤٹ‘‘ کا کہنا ہے کہ 1969 سے لے کر اب تک بیلسٹک میزائلوں سے لیس کم از کم ایک آبدوز بغیر کسی وقفے کے مسلسل سمندر میں موجود رہتی ہے ۔
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