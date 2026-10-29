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برطانیہ نے 3جوہری آبدوزیں سمندر میں تعینات کردیں

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برطانیہ نے 3جوہری آبدوزیں سمندر میں تعینات کردیں

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک)برطانیہ نے گزشتہ 5 سالوں میں پہلی بار اپنی 4 میں سے 3 جوہری ڈیٹرنٹ آبدوزوں کو ایک ساتھ سمندر میں تعینات کر دیا۔

ایک آبدوز جوہری وار ہیڈز لے جانے والے بیلسٹک میزائلوں سے لیس ہے ۔رائل نیوی پر نظر رکھنے والے آزاد ادارے ’’نیوی لک آؤٹ‘‘ کا کہنا ہے کہ 1969 سے لے کر اب تک بیلسٹک میزائلوں سے لیس کم از کم ایک آبدوز بغیر کسی وقفے کے مسلسل سمندر میں موجود رہتی ہے ۔

 

 

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