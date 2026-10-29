صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل ماس ریسلنگ چیمپئن شپ نارتھ پنجاب نے جیت لی

  • کھیلوں کی دنیا
نیشنل ماس ریسلنگ چیمپئن شپ نارتھ پنجاب نے جیت لی

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)نویں نیشنل ماس ریسلنگ چیمپئن شپ میں نارتھ پنجاب نے 88 پوائنٹس کیساتھ پہلی پوزیشن اپنے نام کرلی۔۔۔

خواتین کی 75 کلوگرام کیٹیگری میں اسلام آباد کی اقرا نصیب نے فائنل میں بلوچستان کی عائشہ خان کو شکست دی، 70کلوگرام کیٹیگری میں عائشہ دلشاد، 65 کلوگرام میں مریم شریف نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔مینز 90 کلوگرام کیٹیگری کا فائنل واپڈا کے محمد عاصم نے جیتا، 75 کلوگرام کیٹیگری اسامہ بٹ، 80 کلوگرام اورنگزیب شاہ، 105 کلوگرام کیٹیگری میں احمد چیمہ نے گولڈ میڈل جیتا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

حمیرا ارشدسعودی عرب پہنچ گئیں دمام، ریاض اور جدہ میں شو کریں گی

پاکستان میں خواتین آزادانہ زندگی نہیں گزارسکتیں:حنا الطاف

پاکستان کو ڈراموں کیلئے اپنا سٹریمنگ پلیٹ فارم بنانا چاہئے :ہمایوں سعید

فاران طاہر کی 18سال بعد ہالی ووڈ میں واپسی ،ولن بنیں گے

احسن خان کی گلوکاری میں بھی دھا ک بٹھادی ،مداح حیران

چہرے پر دانے ،سائی پلوی عرصہ ذہنی دباؤ کا شکار رہیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
معشوق شہر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak