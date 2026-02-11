صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
بھارتی ہٹ دھرمی

پاکستان کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھائے جانے کے باوجود بھارت اپنی ہٹ دھرمی اور عدم تعاون پر قائم ہے۔ عالمی ثالثی عدالت میں انڈس واٹرز آربیٹریشن کیس کی حالیہ سماعت میں پاکستان نے اپنے حصے کے دریاؤں پر بھارت کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے ڈیموں کے ڈیزائن‘ ساخت اور مقاصد پر تفصیلی قانونی و تکنیکی اعتراضات پیش کیے۔ عالمی ثالثی عدالت نے بھی اس نکتے کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے کہ بھارتی ہائیڈرومنصوبوں کی نصب شدہ صلاحیت اور تعمیر کے بعد دریاؤں میں پانی کے متوقع بہاؤ کا تعین ناگزیر ہے۔ اس کے برعکس بھارت کا رویہ مسلسل غیر ذمہ دارانہ رہا ہے۔

نہ تو اس نے عالمی ثالثی عدالت کی کسی سماعت میں شرکت کی‘ نہ ہی اقوامِ متحدہ میں سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر کوئی جواب پیش کیا ہے۔ بھارت کا بین الاقوامی اداروں کے سامنے پیش نہ ہونا اور قانونی عمل سے گریز اس حقیقت کو عیاں کرتا ہے کہ وہ پانی کو پاکستان کے خلاف سیاسی دباؤ اور طاقت کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے عالمی اداروں کو اب محض بیانات تک محدود رہنے کے بجائے بھارت پر نتیجہ خیز دباؤ ڈالنا چاہیے تاکہ وہ بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی سے باز آئے اور خطے کو ایک نئے عدم استحکام کی طرف دھکیلنے سے روکا جا سکے۔

