صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم رسول بخش رئیس بابر اعوان میاں عمران احمد سعود عثمانی علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

درسی کتب کی قلت

نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو جانے کے باوجود بیشتر علاقوں میں نئی درسی کتب کی فراہمی ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے‘ جو تعلیمی نظام کی ترجیحات اور انتظامی صلاحیتوں پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہر سال نئے تعلیمی سال کے آغاز پر نئی درسی کتب کا حصول ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے مگر متعلقہ حکام کی جانب سے روایتی خاموشی یا تسلی بخش بیانات کے علاوہ کوئی ٹھوس اقدامات نظر نہیں آتے۔ پنجاب میں صورتحال اس لحاظ سے زیادہ تشویشناک ہے کہ ٹیکسٹ بک بورڈ اور پبلشرز کے درمیان تنازعات اور کاغذ کی قیمتوں میں اضافے کے سبب لاکھوں بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔

سرکاری سکولوں میں مفت کتب کی فراہمی کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے مگر تاحال نصاب اکثر سکولوں تک نہیں پہنچ پایا‘ جس کی وجہ سے تدریسی عمل بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ سندھ میں بھی ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے پبلشرز کو بروقت ادائیگی نہ ہونا اور ٹینڈرز کی تقسیم میں تاخیر جیسے اسباب نے ایک ایسے بحران کو جنم دیا ہے جس میں سب سے زیادہ متاثر وہ طلبہ ہو رہے ہیں جن کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ صوبائی حکومتوں کو تعلیم دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر پبلشرز کو واجبات کی ادائیگی‘ کاغذ کی فراہمی اور ترسیلی نظام کو شفاف بنانے کی ضرورت ہے۔ درسی کتب کی بروقت فراہمی نہ صرف طلبہ کا بنیادی حق بلکہ ملک وقوم کے مستقبل سے جڑا تقاضا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

جنگ اور مذہب
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
جنگ اور جوا
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو