فضائی آلودگی، مستقل مسئلہ

گلوبل ایئر پولیوشن رینکنگ میں 344ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ یہ صورتحال واضح کرتی ہے کہ فضائی آلودگی اب کسی ایک موسم یا سموگ کے چند دنوں کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک مستقل‘ ہمہ گیر اور پیچیدہ بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ لاہور سمیت ملک کے بڑے شہری مراکز میں آلودگی کی بنیادی وجہ ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے۔ اربن یونٹ کی 2023ء کی ایک رپورٹ کے مطابق لاہور میں تقریباً 83 فیصد فضائی آلودگی گاڑیوں سے خارج ہونے والے دھوئیں کا نتیجہ ہے۔ فضائی آلودگی کے حوالے سے حکومت کی موجودہ حکمتِ عملی وقتی اور ردِعمل پر مبنی ہے جو سموگ کے دنوں میں وقتی ریلیف تو فراہم کرتی ہے مگر یہ دیرپا حل نہیں۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ ماحولیاتی پالیسی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے اسے ایک مستقل سائنسی حکمتِ عملی کا حصہ بنایا جائے۔ شہری علاقوں میں فضائی آلودگی میں کمی کیلئے الیکٹرک گاڑیوں‘ بالخصوص الیکٹرک رکشوں اور موٹر سائیکلوں کا فروغ ناگزیر ہے۔ اگرچہ صوبائی حکومت نے چند روٹس پر الیکٹرک بسیں چلائی ہیں مگر اس کا دائرہ کار نہایت محدود ہے۔ اسی طرح صنعتی شعبے میں بھی اصلاحات ضروری ہیں۔ شہری منصوبہ بندی میں سبزہ زاروں اور درختوں کی تعداد میں اضافہ بھی فضا میں آلودہ ذرات کے اثرات کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوسکتا ہے۔

