لاہور(شوبزڈیسک )خودساختہ گلوکار چاہت فتح علی خان نے اپنا نیا گانا "ڈسکو سنگر" ریلیز کردیا ہے جس نے یوٹیوب اور ۔

سوشل میڈیا پر ایک بار پھر دھوم مچا دی ہے ۔گانے کی ویڈیو میں چاہت فتح علی خان ماڈل سونیا چوہان کے ساتھ اپنے مخصوص انداز اور بے ساختہ ڈانس کے ساتھ جلوہ گر ہوئے ہیں۔گانے میں نہ صرف روایتی ڈسکو بیٹ شامل ہے بلکہ مزاحیہ بول اور دل چسپ اداؤں نے بھی مداحوں کو خوب محظوظ کیا۔انکے نئے گانے کے بول کچھ یوں ہیں:I am a disco dancer, I am a disco singer،دوستو! میری یہ زندگی گیتوں کی امانت ہے ،میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں، ہاں! میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں!،میں ہوں ایک اچھا گلوکار،میں ہوں ایک اچھا ڈانسر،لوگ کہتے ہیں میں تب بھی گاتا تھا،جب بول بھی نہیں سکتا تھا!،نغموں کی مستی ہے میری جوانی میں!،I am a disco dancer, I am a disco singer،گانے کی ویڈیو میں چاہت فتح علی خان نے چڈا اور بنیان پہن رکھا ہے جس پر سوشل میڈیا صارفین انکی خود اعتمادی کو داد دے رہے ہیں۔چاہت علی خان نے سوشل میڈیا پر گانے کی ریلیز کے حوالے سے اپنے پیغام میں بتایا کہ یہ انکا 73 واں گانا ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے ۔