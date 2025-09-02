اداکارہ و گلوکارہ عارفہ صدیقی کا گھر بھی سیلاب سے متاثر
لاہور(این این آئی) لاہور میں موجودہ سیلابی صورتحال کے باعث نامور اداکارہ عارفہ صدیقی کا گھر بھی متاثر ہوگیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ۔دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد اس کا سیلابی ریلہ لاہور میں چوہنگ کے قریب واقع نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں داخل ہوگیا ۔۔۔
جس سے متعدد مکانات متاثر ہوئے ان میں گلوکارہ و اداکارہ عارفہ صدیقی کا گھر بھی شامل ہے ۔عارفہ صدیقی نے سوشل میڈیا پر اپنے گھر کی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ سیلابی پانی ان کے گھر کے اندر داخل ہوچکا ہے اور گھر کا سامان بکھرا پڑا ہے ۔ویڈیو میں عارفہ صدیقی اپنے شوہر کے ہمراہ گھر کی صفائی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، جبکہ گھر کے مختلف حصوں میں پانی کی وجہ سے ہونے والے نقصان واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔