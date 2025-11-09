عاصم اظہر کا پہلا سولو گانا جاری، لائم لائٹ ہانیہ لے اُڑیں
لاہور(شوبزڈیسک ) گلوکار عاصم اظہر نے لیجنڈری گائیک استاد نصرت فتح علی خان کے مشہور گانے ‘تیرے بن نہیں لگدا’ کو جدید انداز میں اپنی آواز میں پیش کردیا۔یہ عاصم اظہر کا پہلا سولو گانا ہے۔۔۔
، جس کی ویڈیو انہوں نے یوٹیوب پر جاری کی ہے ، گانے نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچا دی ہے ، اسے 3 دن میں 5 لاکھ سے زائد بار سنا گیا ہے ، مداح مذکورہ گانے کے بول ‘جانیہ، ہانیہ’ پر خوش دکھائی دے رہے ہیں اور اسے اداکارہ ہانیہ عامر سے منسلک کر رہے ہیں۔عاصم اظہر نے مذکورہ گانے پر مشتمل ایک پوسٹ انسٹا گرام پر بھی شیئر کی ہے ، جس کے کمنٹس میں صارفین تبصرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا گلوکار اور اداکارہ کے درمیان پہلے جیسے تعلقات دوبارہ بحال ہوگئے ؟ ایک اور صارف نے لکھا کہ مجھے لگتا ہے اب یہ دونوں جلد شادی کرنے والے ہیں۔ایک صارف نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ میوزک ویڈیو میں عاصم اظہر نے جو نیک لیس پہنا ہے وہی نیک لیس ہانیہ عامر نے گزشتہ ماہ 12 اکتوبر کو پوسٹ کی گئی تصویر میں بھی پہنا ہوا تھا ۔