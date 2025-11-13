صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائبر جرائم بارے شعور بڑھانے کی ضرورت :سحر خان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سائبر جرائم بارے شعور بڑھانے کی ضرورت :سحر خان

کراچی (آئی این پی) اداکارہ سحر خان نے صبا قمر کے حق میں اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آن لائن رویوں اور سائبر جرائم کے بارے میں شعور بڑھانے کی ضرورت ہے۔۔۔

سحر خان نے سوشل میڈیا پر ایک سٹوری شیئر کرتے ہوئے کہا کہ میں ان لوگوں کی عزت کھو چکی ہوں جو بغیر سوچے بولتے ہیں، انٹرنیٹ پر بے بنیاد الزامات اور افواہوں کا پھیلانا قابل قبول نہیں اور ایسے رویے ناقابل برداشت ہیں۔ سحر خان نے کہا کہ ہر شخص کو آن لائن جرائم کے قوانین سے آگاہ ہونا چاہیے ، ۔انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ایسے مستقبل کی طرف بڑھنا چاہیے جہاں الزام تراشی کے بجائے مہربانی اور ہمدردی کا راج ہو۔ الفاظ زخم دے سکتے ہیں یا شفا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ہر میچ میں پرفارمنس کی توقع ہم روبوٹ نہیں : حارث رئوف

پاکستان کی ٹیم رینکنگ بہتر ، سلمان،ابرار کی بھی ترقی

قائداعظم ٹرافی :ملتان کے علی عثمان کی میچ میں دس وکٹیں

پاکستان شاہینز رائزنگ سٹارز ایشیا کپ میں شرکت کیلئے دوحہ پہنچ گئی

عبد اللہ احمد نے بیلجیئم باکسنگ چیمپئن شپ تیسری مرتبہ جیت لی

بابراعظم کو اپنی کرکٹ پر توجہ دینا ہوگی:کامران اکمل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak