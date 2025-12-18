صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہیل خان نے مداحوں اور ٹریفک اتھارٹی سے معافی مانگ لی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سہیل خان نے مداحوں اور ٹریفک اتھارٹی سے معافی مانگ لی

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ فلمساز و اداکار سہیل خان نے اپنے مداحوں اور ٹریفک اتھارٹی سے معافی مانگ لی۔سہیل خان نے انسٹاگرام پر ہیلمٹ پہنے بغیر موٹرسائیکل چلاتے وائرل ہونے والی ویڈیو کا سکرین شاٹ شیئر کیا۔۔۔

 اداکار نے لکھا کہ میں بعض اوقات ہیلمٹ پہننے سے گریز کرتا ہوں کیونکہ مجھے کلاسٹروفوبیا ہے لیکن میں کلاسٹروفوبیا سے نجات حاصل کرنے اور ہیلمٹ پہننے کی پوری کوشش کروں گا تو اس وقت تک میرے ساتھ تھوڑا تعاون کر لیں۔ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ میں تمام قوانین کی پابندی کروں گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak