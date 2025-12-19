صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلی مس انڈیا مہر کاسٹیلینو 81برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
پہلی مس انڈیا مہر کاسٹیلینو 81برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

ممبئی (آئی این پی) بھارت کی پہلی فیمینا مس انڈیا مہر کاسٹیلینو 81برس کی عمر میں چل بسیں،انتقال کی تصدیق فیمینا مس انڈیا آرگنائزیشن نے سوشل میڈیا کے ذریعے کی ہے ۔

فیمینا مس انڈیا کے آفیشل انسٹاگرام پیج پر شائع بیان میں کہا گیا ہے کہ مہر کاسٹیلینو وقار، نفاست اور خاموش قوت کی علامت تھیں جنہوں نے خواتین کیلئے فیشن انڈسٹری میں نئے دروازے کھولے اور آنے والی نسلوں کو بیخوف خواب دیکھنے کی ہمت دی۔مہر کاسٹیلینو 1964 میں فیمینا مس انڈیا کا پہلا خطاب حاصل کرنے والی خاتون تھیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سپر لیگ:نئی ٹیموں کی بولی،بنیادی قیمت40لاکھ ڈالرز مقرر

بھارتی پرچم لہرانے ،جرسی پہننے پر قومی کبڈی پلیئرمشکل میں

سہ ملکی سیریز،انڈر 19ورلڈ کپ کیلئے قومی ٹیم کا اعلان

پاکستان کی رکن اسمبلی سیدہ آمنہ بتول کی فیفا میں تقرری

تھائی لینڈ کی ملکہ کا جنوب مشرقی ایشیائی گیمز میں گولڈ میڈل

تیسرا ٹیسٹ،کیوی اوپنرز نے 26سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ
Dunya Bethak