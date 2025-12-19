فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیبیا کی فوجی قیادت سے ملاقات، دفاعی تعاون بڑھانے کا عزم
لیبیائی افواج کے کمانڈر انچیف فیلڈ مارشل خلیفہ بالقاسم، ڈپٹی کمانڈر انچیف صدام خلیفہ سے علاقائی سلامتی پر گفتگو فریقین کا تربیت، استعداد کار میں اضافے اور دہشت گردی کے خاتمے میں تعاون کی اہمیت پر زور،گارڈ آف آنر پیش
راولپنڈی(خصوصی نیوز رپورٹر)فیلڈ مارشل ، چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر نے لیبیا کے سرکاری دورے کے دوران لیبیائی عرب مسلح افواج کے کمانڈر انچیف فیلڈ مارشل خلیفہ بالقاسم حفتر اور ڈپٹی کمانڈر انچیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر سے ملاقات کی اور دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر )کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آمد پرلیبیائی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔
فیلڈ مارشل اور خلیفہ حفتر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دوطرفہ دفاعی و عسکری تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں اطراف نے تربیت، استعداد کار میں اضافے اور دہشت گردی کے خاتمے کے شعبوں میں تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مشترکہ مفادات کی بنیاد پر لیبیا کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لئے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل خلیفہ حفتر نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔