صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ :مسلسل بارشیں،شدید سردی ، 17افراد جاں بحق

  • دنیا میرے آگے
غزہ :مسلسل بارشیں،شدید سردی ، 17افراد جاں بحق

غزہ،لندن (اے ایف پی ،دنیا مانیٹرنگ) غزہ میں مسلسل بارش سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کے باعث بے گھر افراد کو پناہ دینے والے عارضی مراکز میں سے 90 فیصد پانی میں ڈوب چکے ۔۔

۔ شدید سردی کے نتیجے میں اب تک 17 شہری جاں بحق ہو چکے جن میں چار بچے بھی شامل ہیں۔یونیسف کا کہنا تھا کئی دنوں سے جاری شدید بارش کے بعد بے گھر ہو جانے والے خاندانوں کو اپنے بچوں کو گرم اور خشک رکھنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ،لاکھوں بچے اب جان لیوا بیماریوں کے خطرے سے دوچار ہیں۔ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اموات سے بچا جا سکتا تھا،جانی نقصان کا ذمہ دار اسرائیل ہے ، یہ تباہی صرف خراب موسم کا نتیجہ نہیں بلکہ اسرائیل کی طرف سے جاری پابندیوں اور بنیادی ڈھانچے کی مرمت کیلئے ضروری سامان کی ترسیل روکنے کی پالیسی کا نتیجہ ہے ۔ برطانیہ میں فلسطین حامی آٹھ گرفتار کارکن ضمانت نہ ملنے اور ناروا سلوک کے خلاف احتجاجاً بھوک ہڑتال پر ہیں۔ بعض قیدی 47 روز سے بغیر خوراک کے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ایران کا جزیرہ بارش کے بعد ’’خون ‘‘میں نہا گیا

ابتدائی کائنات کے عظیم ستاروں کے ثبوت دریافت

مصر میں 4500 سال قدیم عبادت گاہ دریافت کر لی گئی

فوڈ ڈیلیوری رائیڈر نے 5 سال میں 4 کروڑ جمع کرلیے

چین:ہوٹل میں طویل قیام، صارف نے گند کا ڈھیر لگا دیا

الپس کے پہاڑوں میں ڈائنو سارز کے قدموں کے نشانات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ
Dunya Bethak