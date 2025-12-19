ڈالرسستا،چاندی بلندسطح پر،سونا2200روپے مہنگا
تولہ سونا4لاکھ 55ہزار 762،دس گرام 3لاکھ 90ہزار 742کاہوگیا چاندی کی فی تولہ قیمت 78روپے کے اضافے سے 6ہزار 900ہوگئی
کراچی (بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعرات کو ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا ۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میںسونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ چاندی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 280.26روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 280.27 روپے پر بند ہوئی تھی۔ دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 22 ڈالر کے اضافے سے 4334 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 2 ہزار 200 روپے کے نمایاں اضافے سے 4 لاکھ 55 ہزار 762 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی ایک ہزار 800 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 90 ہزار 742 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت 2700 روپے کے بڑے اضافے سے 4 لاکھ 53 ہزار 562 روپے پر جاپہنچی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 78 روپے کے بڑے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 6 ہزار 900 روپے ریکارڈ کی گئی۔